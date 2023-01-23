Известно, что к годовщине начала полномасштабного вторжения Евросоюз подготовит 10 пакет санкций. Собственно, это результат действий самого президента России, который надеялся "взять Киев за три дня", однако теперь расплачивается за свои ошибки.

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Действия Путина приведут к десятилетиям упадка России

В издании The New York Times задали риторический вопрос о том, может ли какая-либо из псевдоисторических лекций Путина о "дружбе народов" оправдать смерти и разрушения, которые принесла с собой "вторая армия мира".

Следует сказать, что журналисты сразу нашли решение этой "этической дилеммы" и констатировали, что граждане России должны осознавать, что ничего из выдуманного Путиным не может оправдать обстрелы и уничтожение городов, убийства, изнасилования, грабежи и удары по энергетической инфраструктуре.

Как и последняя большая европейская война (Вторая мировая – 24 Канал), эта война — безумие одного человека,

– отметили журналисты, имея в виду Путина.

Кроме того, The NYT подчеркнули, что широкомасштабная война сплотила украинцев, помогла им выстроить собственную идентичность и сделала наше государство реальной угрозой для кремлевского режима. В то же время, разъединенный до 24 февраля Запад действительно консолидировал усилия для того, чтобы оказывать общее сопротивление российской агрессии.

Собственно, вывод из этого такой, что, говоря о "величии" России, Путин превратил свое государство в парию – или изгнанника. Кремлевский вождь, конечно, утверждает, что у России есть все необходимое, чтобы война и санкции не имели влияния. Однако согласно отчету аналитического центра Фонда Карнеги, это террористическое государство – по имени Россия – ожидают десятилетия экономической стагнации и регресса, даже если война закончится в ближайшее время.

Почему Россию ожидает упадок

Аналитики утверждают, что Россию будет ждать печальное будущее из-за ряда факторов, среди них:

сокращение промышленного и военного производства, из-за его зависимости от высокотехнологичных товаров с Запада;

закрытие западных компаний на территории России и сокращение торговли с Западом;

истощение бюджета войной;

закрытие авиарейсов в Россию;

выезд из страны большого количества граждан из-за полномасштабной войны и мобилизации.

К этой теме следует напомнить, что не так давно в издании The New York Times писали о том, что Белый дом начинает признавать факт необходимости предоставления нашему государству мощного вооружения. Собственно, ВСУ нужны ракеты большого радиуса действия, чтобы атаковать военные объекты на территории оккупированного Крыма, – и это уже понимают у Байдена.