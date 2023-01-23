Відомо, що до роковин початку повномасштабного вторгнення Євросоюз підготує 10 пакет санкцій. Власне, це є результатом дій самого президента Росії, який сподівався "взяти Київ за три дні", однак тепер розплачується за свої помилки.

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Дії Путіна призведуть до десятиліть занепаду Росії

У виданні The New York Times поставили риторичне запитання щодо того, чи хоч якась з псевдоісторичних лекцій Путіна про "дружбу народів" може виправдати смерті та руйнування, які спричинила "друга армія світу".

Слід сказати, що журналісти одразу знайшли рішення цієї "етичної дилеми" та констатували громадяни Росії повинні усвідомлювати, що нічого з вигаданого Путіним не може виправдити обстріли та знищення міст, вбивства, зґвалтування, грабежі та удари по енергетичній інфраструктурі.

Як і остання велика європейська війна (Друга світова – 24 Канал), ця війна — божевілля однієї людини,

– зазначили журналісти, маючи на увазі Путіна.

Окрім того, у The NYT наголосили, що широкомасштабна війна згуртувала українців, допомогла їм вибудувати власну ідентичність та зробила нашу державу реальною загрозою для кремлівського режиму. Водночас роз'єднаний до 24 лютого Захід справді консолідував зусилля для того, аби чинити спільний опір російській агресії.

Власне, висновок з цього такий, що, говорячи про "велич" Росії, Путін перетворив свою державу на парію – або ж вигнанця. Кремлівський вождь, звісно, стверджує, що Росія має все необхідне, аби війна та санкції не мали впливу. Однак згідно зі звітом аналітичного центру Фонду Карнегі, цю терористичну державу, на ім'я Росія, очікують десятиліття економічної стагнації та регресу, навіть якщо війна закінчиться найближчим часом.

Чому на Росію очікує занепад

Аналітики стверджують, що Росію чекатиме сумне майбутнє через ряд чинників, серед них:

скорочення промислового та військового виробництва, через його залежність від високотехнологічних товарів із Заходу;

закриття західних компаній на території Росії та скорочення торгівлі зі Заходом;

виснаження бюджету війною;

закриття авіарейсів до Росії;

виїзд з країни великої кількості громадян через повномасштабну війну та мобілізацію.

До цієї теми варто нагадати, що не так давно у виданні The New York Times писали про те, що Білий дім починає визнавати факт необхідності надання нашій державі потужного озброєння. Власне, ЗСУ потрібні ракети великого радіуса дії, аби атакувати військові об'єкти на території окупованого Криму, – і це уже розуміють у Байдена.