У россиян также еще есть другие 2 приоритетных города, которые они пытаются защитить максимальным количеством ПВО. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Где россияне сосредоточили наибольшее количество ПВО

Представитель Украинской добровольческой армии отметил, что в Крыму продолжается процесс демилитаризации, который является ключевым этапом деоккупации временно оккупированного полуострова. Прежде всего это касается уничтожения систем противовоздушной обороны.

Мы освобождаем воздушное пространство Крыма от вражеских ПВО, чтобы иметь возможность применять другие средства огневого поражения,

– подчеркнул он.

Этот процесс начался еще в 2023 году и является постоянным. Он выразил удивление тем, что подобная информация стала какой-то новостью, ведь речь идет о системной работе, которая длится уже не один месяц.

На сегодня, по его словам, по меньшей мере 3 региона находятся под усиленной защитой ПВО:

Москва;

Санкт-Петербург;

временно оккупированный Крым.

"Крым – это ключевой милитарный логистический хаб для России", – отметил он.

Оттуда запускают "Шахеды", баллистические ракеты по югу Украины, а также осуществляется обеспечение российских группировок, которые воюют в Запорожской, Донецкой областях и на других направлениях.

Россия пытается компенсировать потери ПВО путем переброски новых систем с собственной территории. Однако такое "перераспределение" только обнажает глубину самой России, что открывает возможности для новых ударов.

Наши "боевые комары" уже работали по нефтеперерабатывающим заводам. При необходимости этот этап будет продолжен и по другим военным объектам, в частности заводах,

– подытожил Братчук.

Он подчеркнул, что в Крыму продолжается уничтожение логистических узлов противника.

Отметим, 6 мая на полуострове прогремели взрывы. Россияне заявляли об атаке ракетами "Нептун".