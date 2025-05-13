У росіян також ще є інші 2 пріоритетні міста, які вони намагаються захистити максимальною кількістю ППО. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Де росіяни зосередили найбільшу кількість ППО

Речник Української добровольчої армії зазначив, що у Криму триває процес демілітаризації, який є ключовим етапом деокупації тимчасово окупованого півострова. Передусім це стосується знищення систем протиповітряної оборони.

Ми звільняємо повітряний простір Криму від ворожих ППО, щоб мати змогу застосовувати інші засоби вогневого ураження,

– наголосив він.

Цей процес розпочався ще у 2023 році і є постійним. Він висловив здивування тим, що подібна інформація стала якоюсь новиною, адже йдеться про системну роботу, яка триває вже не один місяць.

На сьогодні, за його словами, щонайменше 3 регіони перебувають під посиленим захистом ППО:

Москва;

Санкт-Петербург;

тимчасово окупований Крим.

"Крим – це ключовий мілітарний логістичний хаб для Росії", – зазначив він.

Звідти запускають "Шахеди", балістичні ракети по півдню України, а також здійснюється забезпечення російських угруповань, які воюють у Запорізькій, Донецькій областях та на інших напрямках.

Росія намагається компенсувати втрати ППО шляхом перекидання нових систем з власної території. Однак таке "перерозподілення" лише оголює глибину самої Росії, що відкриває можливості для нових ударів.

Наші "бойові комарі" вже працювали по нафтопереробних заводах. За потреби цей етап буде продовжено і по інших військових об'єктах, зокрема заводах,

– підсумував Братчук.

Він підкреслив, що у Криму триває знищення логістичних вузлів противника.

Зазначимо, 6 травня на півострові пролунали вибухи. Росіяни заявляли про атаку ракетами "Нептун".