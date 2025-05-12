Про це пише 24 Канал з посиланням на представника ВМС ЗСУ полковника Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
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Росія стягує ППО до Криму
Плетенчук зазначив, що щільність ППО в Криму вища, ніж у багатьох регіонах на території самої Росії.
Крим – це символічна та логістична цінність для Росії. Щільність ППО на острові – вище, ніж у багатьох регіонах самої Росії. Через санкції та брак мікроелектроніки у росіян обмежені можливості для поповнення втрат,
– зазначив він.
Плетенчук розповів, що з початку 2024 року українські сили знищили значну кількість російської ППО, штаб Чорноморського флоту та інші об’єкти. Попри втрати, Росія продовжує запускати дрони з території Криму.
"Це мобільні установки, які можна переміщувати, але переважно вони використовують перевірені локації", – зауважив представник ВМС.