Про це пише 24 Канал з посиланням на представника ВМС ЗСУ полковника Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

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Росія стягує ППО до Криму

Плетенчук зазначив, що щільність ППО в Криму вища, ніж у багатьох регіонах на території самої Росії.

Крим – це символічна та логістична цінність для Росії. Щільність ППО на острові – вище, ніж у багатьох регіонах самої Росії. Через санкції та брак мікроелектроніки у росіян обмежені можливості для поповнення втрат,

– зазначив він.

Плетенчук розповів, що з початку 2024 року українські сили знищили значну кількість російської ППО, штаб Чорноморського флоту та інші об’єкти. Попри втрати, Росія продовжує запускати дрони з території Криму.

"Це мобільні установки, які можна переміщувати, але переважно вони використовують перевірені локації", – зауважив представник ВМС.