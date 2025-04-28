Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Черняка, який розповів про наміри Росії для проєкту "Радіо Свободи" "Крим.Реалії".

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Чого найбільше хочуть росіяни

За словами представника ГУР, росіяни продовжують зміцнювати свої позиції в окупованому Криму, тому що дуже бояться втратити півострів. Крім того, вони намагаються утримати територію Херсонської області.

Основна їхня мета – утримати Крим. Зробити Крим для них безпечним. Зробити так, щоб цю територію ніхто не міг захопити. Тому вони максимально насичуватимуть її військами та бойовою технікою,

– пояснив Черняк.

Військові Росії намагаються всіма способами втримати окупований півострів. На думку Черняка, у відповідь на загрозу втрати Криму війська Росії збільшать кількість підрозділів та особового складу.

До слова, в межах майбутньої мирної угоди США пропонують визнати Крим російським. Проте в Україні не погоджуються на таку умову навіть попри заяву президента, що у нашої країни недостатньо зброї, щоб силою повернути контроль над півостровом.

Володимир Зеленський наголосив, що існують інші можливості тиску на агресора, зокрема санкційні, економічні та дипломатичні. Він неодноразово заявляв, що Україна юридично не визнає окупацію жодної зі своїх територій, зокрема Криму.