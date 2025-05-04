Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Владіміра Путіна у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

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Що Путін говорив про анексію Криму

На думку Путіна, у 2014 році Росія була змушена ухвалити рішення про "підтримку" кримців та севастопольців.

Тому що інший спосіб поведінки означав би віддати їх на поталу,

– сказав Путін.

На думку диктатора, росіяни правильно вчинили, "що зробили те, що зробили".

До речі, у тому ж фільмі Путін пояснив, чому Росія не почала повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році. Диктатор визнав, що тоді Москва не мала достатньо ресурсів для фронтального зіткнення з "колективним Заходом". Мовляв, потрібно було провести роботу в сфері безпеки, збройних сил, економіки та фінансів.

На думку російського президента, з 2014 року Росія зробила сильний ривок завдяки тим санкціям, які Захід запровадив після кримських подій.