Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Путина в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Смотрите также Путин якобы ищет своего преемника, но "выбор будет за россиянами"

Что Путин говорил об аннексии Крыма

По мнению Путина, в 2014 году Россия была вынуждена принять решение о "поддержке" крымчан и севастопольцев.

Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание,

– сказал Путин.

По мнению диктатора, россияне правильно поступили, "что сделали то, что сделали".

Кстати, в том же фильме Путин объяснил, почему Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году. Диктатор признал, что тогда Москва не имела достаточно ресурсов для фронтального столкновения с "коллективным Западом". Мол, нужно было провести работу в сфере безопасности, вооруженных сил, экономики и финансов.

По мнению российского президента, с 2014 года Россия сделала сильный рывок благодаря тем санкциям, которые Запад ввел после крымских событий.