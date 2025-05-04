Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Владіміра Путіна в інтерв'ю для російських ЗМІ.

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Чому Росія не напала на Україну у 2014 році

Путін заявив, що Росія не розпочала повномасштабну війну проти України у 2014 році через власну слабкість. За його словами, на той момент Москва не мала достатньо ресурсів для фронтального зіткнення з "колективним Заходом".

Ми не могли перейти до різких дій, не провівши відповідну роботу в сфері безпеки, збройних сил, економіки та фінансів,

– зазначив Путін.

Ба більше, за словами Путіна, Росія буцімто з 2014 року зробила сильний ривок завдяки тим санкціям, які Захід запровадив після кримських подій.

Російський диктатор не оминув і теми мінських домовленостей. За його словами, Росія начебто погодилася на мінські угоди щодо України, тому що в них хотілося вірити.

Москва, підписуючи ці домовленості, розраховувала на їх дотримання, але країну просто надули,

– зазначив Путін.

Він також заявив, що Кремль "щиро намагався" розв’язати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, однак, на його думку, "інша сторона думала інакше". Саме тому, за словами Путіна, рішення про початок так званої "спеціальної військової операції" було ухвалене лише у 2022 році.

Крім того, російський диктатор заявив, що сьогодні Росія нібито самотужки протистоїть "всьому колективному Заходу". Він наголосив, що цей досвід має стати уроком для країни-агресорки в майбутньому.

Нагадаємо, що нещодавно Путін подякував солдатам КНДР, які брали участь в боях у Курській області. На цьому фоні доволі дивно звучать заяви про те, що Росія самотужки протистоїть "колективному Заходу".