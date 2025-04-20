Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, враг готовится не только к наступлению, но и обороне. Активно строятся укрепления, взимаются блиндажи, древесина и бетонные конструкции.

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Где расположены новые базы

Россияне продолжают стягивать технику через Мариуполь на Запорожское направление. Движение происходит прямо сейчас – во время "пасхального перемирия". Грузовики и тягачи идут постоянно. Одновременно с этим на комбинат Ильича вывозят поврежденную технику для ремонта.

Центр изучения оккупации также зафиксировал определенные изменения.

Россияне наращивают военное присутствие в Мариуполе,

– отметил Андрющенко.

Обнаружено 2 полноценные военные базы – это не временные стоянки. Одна из них расположена в Кальмиусском районе, где уже ранее были удары. Там создана большая стоянка для техники и личного состава – это абсолютно новое место дислокации. Вторая – на выезде из города в сторону Новоазовска.

Количество техники и военных, которые перебрасываются через Мариуполь, настолько большое, что одной временной стоянки уже не хватает. Они охраняются, маскируются – следовательно, являются стратегически важными для врага. Одна из таких баз расположена недалеко от завода "Сателлит", который неоднократно становился мишенью украинского сопротивления.

Также в городе наблюдается усиление присутствия военной полиции, подразделений росгвардии и частей, отвечающих за логистику и перемещение. На ключевых перекрестках во время перебросок дежурят военные, которые фиксируют перемещение техники. Такая практика появилась только в марте-апреле – раньше ее не было.

Это свидетельствует о том, что Россия рассматривает Мариуполь как большую логистическую базу для операций как на Донецком, так и на Запорожском направлениях.

Здесь удобно накапливать резервы, а также это довольно безопасно с точки зрения поражения,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Кроме того, россияне начали строительство новых укреплений ближе к Времовскому выступу. Они возводят блиндажи, подтягивают большие баки, древесину, бетонные конструкции (хотя бетона значительно меньше). Перебрасывают технику военными тралами.

По мнению Петра Андрющенко, россияне готовятся не только к наступлению, но и к обороне – именно в тех районах, где укреплений раньше не было, но где в будущем возможен украинский контрудар.