Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, ворог готується не лише до наступу, а й оборони. Активно будуються укріплення, стягуються бліндажі, деревина та бетонні конструкції.

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Де розташовані нові бази

Росіяни продовжують стягувати техніку через Маріуполь на Запорізький напрямок. Рух відбувається просто зараз – під час "великоднього перемир'я". Вантажівки та тягачі йдуть постійно. Одночасно з цим на комбінат Ілліча вивозять пошкоджену техніку для ремонту.

Центр вивчення окупації також зафіксував певні зміни.

Росіяни нарощують військову присутність у Маріуполі,

– зазначив Андрющенко.

Виявлено 2 повноцінні військові бази – це не тимчасові стоянки. Одна з них розташована в Кальміуському районі, де вже раніше були удари. Там створено велику стоянку для техніки та особового складу – це абсолютно нове місце дислокації. Друга – на виїзді з міста в бік Новоазовська.

Кількість техніки та військових, які перекидаються через Маріуполь, настільки велика, що однієї тимчасової стоянки вже не вистачає. Вони охороняються, маскуються – отже, є стратегічно важливими для ворога. Одна з таких баз розташована неподалік заводу "Сателіт", який неодноразово ставав мішенню українського спротиву.

Також у місті спостерігається посилення присутності військової поліції, підрозділів росгвардії та частин, що відповідають за логістику та переміщення. На ключових перехрестях під час перекидань чергують військові, які фіксують переміщення техніки. Така практика з'явилася лише в березні-квітні – раніше її не було.

Це свідчить про те, що Росія розглядає Маріуполь як велику логістичну базу для операцій як на Донецькому, так і на Запорізькому напрямках.

Тут зручно накопичувати резерви, а також це доволі безпечно з погляду ураження,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Крім того, росіяни почали будівництво нових укріплень ближче до Времівського виступу. Вони зводять бліндажі, підтягують великі баки, деревину, бетонні конструкції (хоча бетону значно менше). Перекидають техніку військовими тралами.

На думку Петра Андрющенка, росіяни готуються не лише до наступу, а й до оборони – саме в тих районах, де укріплень раніше не було, але де в майбутньому можливий український контрудар.