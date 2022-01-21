Россия стянула еще более 100 единиц техники на оккупированные территории: карта

Государство-агрессор продолжает стягивать свою технику на оккупированные территории. Только за сутки 10 января там заметили 101 единицу российской техники, размещенной с нарушением минских договоренностей.

Оккупанты стягивают танки, гаубицу и артиллерию. Чтобы скрыть это, препятствуют наблюдателям ОБСЕ.

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Куда Россия стянула технику

Оккупанты разместили 13 единиц в зоне так называемого "1 армейского корпуса".

Возле Бойковского (67 километров от линии столкновения) – 1 танк неустановленного типа;

В зоне безопасности неподалеку Бойковского заметили также 2 ББМ.

В районе Тернового (57 километров от линии столкновения) – 10 танков;

Больше техники стянули к так называемому "2 армейскому корпусу". Там обнаружили 88 единиц.

В районе Берегового (23 километра от линии столкновения) – 1 миномет,

Возле Мирного (28 километров от линии столкновения) – 14 неизвестных танков, 10 самоходных гаубиц, 12 буксируемых артиллерий;

Кроме этого, в зоне безопасности в районе Мирного разместили 51 ББМ.

Более того, оккупанты и дальше препятствуют работе миссии ОБСЕ на Донбассе. Например, в районе Корсуня вооруженный боевик не пропустил патруль СММ дальше на восток.

Боевики стягивают оружие на Донбассе / Фото Генштаба ВСУ

Россия стягивает войска к границе: основное

Россия начала стягивать свои войска к нашей границе еще в октябре. Об этом писали американские СМИ.

Затем глава украинской разведки Кирилл Буданов предупредил, что агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года.

США предостерегают, что Москва может сфабриковать повод для нападения на Украину. Также беспокоятся, что Кремль может вторгнуться с территории Беларуси, поскольку Москва и туда стягивает свои силы.

У Кремля на это только один ответ. Уверяют, что войска переводят для совместных учений.

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