Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре по состоянию на 6 июля.
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По данным ведомства, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия России, обычно занимающаяся безопасностью в Кавказском регионе.
Россия опрокинула войска с границы с Китаем
В районе Великой Новоселки в Донецкой области позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование страна-агрессор использовала как противодействие Китаю.
Кроме того, вокруг Бахмута оборона в основном сформирована вокруг воздушно-десантных полков, обычно дислоцирующихся на западе России, которые должны действовать как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности с НАТО.
То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война нарушила сложившуюся национальную стратегию России,
– говорится в сообщении.
Главное о контрнаступлении ВСУ
- На Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские защитники и защитницы совершают контрнаступательные действия и закрепляются на новых позициях.
- Российские оккупационные войска бросают основные силы на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления – в течение суток там произошло 38 боевых столкновений.
- За сутки ВСУ ликвидировали около 600 окупантов и более 100 единиц их техники и вооружения.