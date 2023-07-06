Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре по состоянию на 6 июля.

Смотрите также В рамках контрнаступления: как ВСУ смогли втрое улучшить эффективность контрбатарейной борьбы

По данным ведомства, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия России, обычно занимающаяся безопасностью в Кавказском регионе.

Россия опрокинула войска с границы с Китаем

В районе Великой Новоселки в Донецкой области позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование страна-агрессор использовала как противодействие Китаю.

Кроме того, вокруг Бахмута оборона в основном сформирована вокруг воздушно-десантных полков, обычно дислоцирующихся на западе России, которые должны действовать как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности с НАТО.

То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война нарушила сложившуюся национальную стратегию России,

– говорится в сообщении.

Главное о контрнаступлении ВСУ