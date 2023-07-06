Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у розвідувальному огляді станом на 6 липня.
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За даними відомства, у Запорізькій області діє 58-а загальновійськова армія Росії, яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому регіоні.
Росія перекинула війська з кордону із Китаєм
У районі Великої Новосілки, що в Донецькій області, позиції утримують 5-а загальновійськова армія і морська піхота. Це формування країна-агресор використовувала як протидію Китаю.
Крім того, навколо Бахмута оборона в основному сформована навколо повітряно-десантних полків, які зазвичай дислокуються на заході Росії, які мають діяти як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості з НАТО.
Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна порушила сформовану національну стратегію Росії,
– йдеться у повідомленні.
Головне про контрнаступ ЗСУ
- На Мелітопольському та Бердянському напрямках українські захисники та захисниці здійснюють контрнаступальні дії та закріплюються на нових позиціях.
- Російські окупаційні війська кидають основні сили на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки – впродовж доби там відбулося 38 бойових зіткнень.
- За добу ЗСУ ліквідували близько 600 окупантів та понад 100 одиниць їхньої техніки й озброєння.