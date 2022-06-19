Однако в перспективе Россия может получить шанс на спасение. Об этом 24 каналу сказал проректор Украинского Католического Университета Мирослав Маринович.

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Как будет меняться Россия

По мнению Мариновича, сегодня Россия стоит на пороге радикальных перемен. "Я не говорю месяц или год. Неизвестно, сколько это будет продолжаться", – подчеркнул проректор. Он назвал конкретные этапы, которые пройдет страна-агрессорка:

Стремление сохранить то, что есть – структуру, формат или парадигму России, а также приспособить это к новым неблагоприятным обстоятельствам. "Очень надеюсь, что им это не удастся", - сказал Маринович. Встанет вопрос об изменении парадигмы. Ранее об этом говорил историк Юрий Афанасьев. "Такую Россию, какова она сегодня, спасать не надо", - заметил спикер.

Нужно сделать все возможное для того, чтобы русский народ от имперского народа наконец-то перешел к статусу национального народа в своих маленьких исторических границах, когда было Московское царство – до того, как оно разбухло в Российскую империю,

– подытожил проректор УКУ.

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Страна-террористка ответит за свои преступления

Заметим, что украинский писатель Ян Валетов убежден, что Россия должна ответить за все, что сделала – не только у нас, а везде. "Она творила это сотни лет, меняя фасад, но не меняя своей подлой имперской сущности. Пора ответить за дела и слова. За жестокость, за коварство и подлую наглую ложь", – подчеркивает он.

Действительно, кто-то должен был положить конец преступлениям кремлевских негодяев, представивших себя всесильными. Кто-то должен был восстать и дать отпор. Так сложилось, что эта миссия выпала на долю Украины. И компромиссов здесь быть не может. Ни сохраненного лица и возможности уйти с достоинством. "Нет там достоинства, ни с чем уходить", – сказал писатель.

Кроме того, весь мир обеспечит воспитательный эффект для государства-агрессорки. Ожидается, что его должно хватить на 300, а то и 500 лет.

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