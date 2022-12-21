США готовятся признать Россию страной-агрессором, – The Hill

21 декабря 2022, 10:09
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Источник:

The Hill

США планируют объявить Россию государством-агрессором. Сейчас уже подготовлен соответствующий законопроект.

Так, Белый дом совместно с Конгрессом подготовил законопроект, позволяющий президенту США осудить Россию как государство-агрессор. Кстати, ранее Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористкой.

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США готовятся признать Россию страной-агрессором

Статус государства-агрессора ранее не применялся ни к одной стране. В настоящее время руководство Конгресса работает над скорейшим рассмотрением законопроекта на фоне визита в Вашингтон Владимира Зеленского.

Помощник одного из конгрессменов заявил, что статус страны-агрессора был придуман как альтернатива немедленному объявлению России государством-спонсором терроризма, о чем просит Киев. По его словам, в таком решении преобладает пиар-составляющая, и она не поможет заметно наказать Москву.

Впрочем, иностранные СМИ считают, что согласно законопроекту президент США сможет вводить санкции в отношении любого лица из России.

Рада признала Россию государством-террористом

В апреле Верховная Рада официально признала Россию государством-террористом. Это означает, что вся российская неонацистская символика в Украине будет под запретом.

Так, Россия признается государством-террористом, которое осуществляет:

  • геноцид украинского народа,
  • физическое уничтожение,
  • массовые убийства граждан Украины,
  • совершение международных преступлений против гражданского населения,
  • использование запрещенных методов войны,
  • разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,
  • создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.
Автор: Софія Ковнір