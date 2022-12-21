США рассматривают резолюцию о принятии России государством-агрессором. За последние несколько месяцев над этим проектом работала администрация Байдена.

Важно Зеленский приземлился в США, – CBS

В США ждут реакции Зеленского

Американские чиновники ждут одобрения предложения президентом Зеленским. Ожидается, что это произойдет во время его обращения к Конгрессу.

Если Зеленский согласует это предложение, то Нэнси Пелоси представит законопроект уже на этой неделе. Однако пока неизвестно, как обе палаты будут голосовать за принятие законопроекта, поскольку они уже объявили перерыв, ознаменовавший конец 117 Конгресса.

Почему США выбрали более "лояльное" обвинение России

Ярлык "государство-агрессор" менее агрессивен, чем ярлык "государство-спонсор терроризма".

Белый дом долго сопротивлялся признанию России государством-спонсором террора, опасаясь негативных последствий для текущей дипломатии между США и Россией относительно обмена пленными, соглашения на вывоз зерна, трансграничной помощи Сирии и других гуманитарных проблем.

Что предполагает принятие такого решения

Проект предложения предусматривает введение новых жестких санкций против чиновников российского правительства, которые являются соучастниками тактики "государства-агрессора".

В частности, это касается подрыва демократических процессов в Украине, угрозы ее территориальному суверенитету, незаконного присвоения активов Украины и установления власти над любой территорией Украины без разрешения Киева.

Некоторые чиновники были против

Законодатели-республиканцы и помощники в Конгрессе выступили против предложенного законопроекта. Они обеспокоены тем, что это даст администрации больше свободы для односторонней отмены санкций, если Россия даст сигнал об открытости мирным переговорам с Украиной.

Обозначение "государства-агрессора" является плохой заменой того, к чему призвала Украина: обозначение России государством-спонсором террора. Этот ярлык не привлекает Путина к ответственности за его ужасные военные преступления и неспровоцированную войну против Украины,

– написал представитель Республиканской партии Майкл Макколл.

К слову, сотрудники Республиканской партии сообщили офису Зеленского, что они считают такие изменения обозначениями несущественными.

Зеленский приехал в США: последние новости

20 декабря американские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения и отправится в США.

Президент лично встретится с коллегой Джо Байденом. Они обсудят всестороннее сотрудничество Украины и США.

На фоне визита украинского лидера в США анонсировали самый масштабный пакет военной помощи. Размер пособия будет достигать 1,8 миллиарда долларов. Она будет содержать: