Строят его в 75 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщил OSINT-исследователь RedIntelPanda.

Смотрите также В сети появились спутниковые снимки поврежденного российского аэродрома "Кущевская"

Спутниковые снимки нового аэродрома россиян

Россия строит новый аэродром в Белгородской области, в 75 километрах от границы Украины. В сети X OSINT-исследователь опубликовал спутниковые снимки того, сколько уже построили россияне.

Россия строит новый аэродром примерно в 9 км к западу от центра Алексеевки., военного логистического центра в Белгородской области В июле 2023 года к месту была прорезана дорога, и к началу зимы планирование взлетно-посадочной полосы казалось почти завершенным.,

– отметил исследователь.

Также он рассказал, что с 27 апреля на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя. По подсчетам Sentinel Hub, Ее длина примерно 1800 метров.

Спутниковый снимок для строительства / Фото RedIntelPanda

Спутниковый снимок после начала строительства / Фото RedIntelPanda

Удар по аэродрому "Кущевская": что известно