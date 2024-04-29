Будують його за 75 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомив OSINT-дослідник RedIntelPanda.
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Супутникові знімки нового аеродрому росіян
Росія будує новий аеродром у Бєлгородській області, за 75 кілометрів від кордону України. В мережі X OSINT-дослідник опублікував супутникові знімки того, скільки вже побудували росіяни.
Росія будує новий аеродром приблизно в 9 км на захід від центру Олексіївки, військового логістичного центру в Бєлгородській області. У липні 2023 року до місця було прорізано дорогу, і до початку зими планування злітно-посадкової смуги здавалося майже завершеним,
– зазначив дослідник.
Також він розповів, що від 27 квітня на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару. За підрахунками Sentinel Hub, її довжина приблизно 1800 метрів.
Супутниковий знімок до будівництва / Фото RedIntelPanda
Супутниковий знімок після початку будівництва / Фото RedIntelPanda
Удар по аеродрому "Кущевська": що відомо
- У ніч на 27 квітня дрони СБУ ударили по військовому аеродромі поблизу міста Кущевськ. Під час цієї атаки, ймовірно, було зруйновано склад, де містилися універсальні модульні плануючі комплекти.
- На оприлюднених відео можна побачити літаки Су-34, що може вказувати на можливість їхнього ураження, але наразі немає підтвердженої інформації. Супутникові знімки підтверджують присутність літаків на аеродромі до моменту атаки.
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що завдяки успішній атаці СБУ, можна очікувати зменшення атак КАБами.