Поки невідомо, скільки одиниць вдалося знищити. Проте, як розповів в етері 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, кількість ударів КАБами на певний період має зменшитися.

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Росіяни визнали атаку

На опублікованому росіянами відео видно, як у пожежників під час гасіння вогню валяються УМПК – універсальні модулі планування та корекції. Їх "підвішують" на бомбу масою від 200 кілограмів до 3 тонн. Фрагменти дозволяють КАБам не просто падати під кутом 90°, а саме планувати на відстань 40 кілометрів та навіть на 90 кілометрів.

Не знаємо, скільки було модулів. Але попередньо можна казати, що на декілька днів, тиждень, півтора, важко сказати, можна очікувати скорочення запусків КАБів. Менше летітиме на голову наших військових. Менше летітиме на голови цивільних, які знаходяться в прифронтовій смузі, проживають в прикордонних регіонах. Це дійсно великий-великий здобуток,

– наголосив Іван Ступак.

Росіяни надзвичайно незадоволені такою ситуацією. Вони кажуть, що завдана шкода більша, ніж вони очікували. Сума збитків, за їхніми словами, дозволила б побудувати серйозні оборонні споруди для захисту російської авіаційної техніки. Окупанти визнають матеріальні втрати, проте інформацію про загиблих не підтверджують.

Зверніть увагу! На військовому аеродромі "Кущевська" дислокується 195 навчальна авіабаза. Там росіяни готують пілотів. Також на летовищі навчали іранських льотчиків на літаках Як-130.

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