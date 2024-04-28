У станиці Кущевській Краснодарського краю є однойменний аеродром. Там базувались фронтові бомбардувальники Су-34.

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Що видно на фото

Пошкодження від українського удару по російській авіабазі Кущевська видно на нових супутникових знімках високої роздільної здатності. Це місце знаходиться в понад 200 кілометрах від лінії фронту в Україні,

– написав дослідник.

Наслідки ураження аеродрому "Кущевська" / Фото Бреді Африк

Також аналітик змонтував порівняння об'єкту до і після атаки у коротке відео.

Аеродром у станиці Кущевській до та після ураження: дивіться відео

"Геолокаційні кадри знищених російських комплектів плануючих бомб на цьому місці та супутникові зображення від сьогоднішнього дня показують, що нещодавній удар України пошкодив кілька різних ділянок російської авіабази Кущевська", – уточнив він.

А ще Бреді Африк перепостив ролик, де видно, як горять боєприпаси. Супроводив його написом "Знищені російські комплекти планерних бомб видно на кадрах, знятих із землі після удару".

На аеродромі Кущевська горять авіабомби: дивіться відео

Що відомо про ураження аеродрому в Краснодарському краї

У ніч на 27 квітня по ньому вдарили безпілотники. Мовилося, що знищено склад з універсальними модульними плануючими комплектами (УМПК). Це дуже важливо, адже за їхньою допомогою ворог перетворює звичайні бомби на керовані, роблячи їх більш смертоносними.

Росіяни, звісно ж, сказали, що все збили і все добре. Щоправда, порахувати дрони над Кубанню не змогли – їх чи то 10, чи то 60. А от місцеві не були такими оптимістичними: казали, що їм страшно, і питали, коли це все закінчиться. Але це питання треба адресувати не сусідам у соцмережах, а особисто Путіну.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пожартував, що то була кара небесна. А ще повідомив: після вибухів окупанти підняли гвинтокрили, потім на аеродром поїхали швидкі, під'їзди в тому напрямку перекрили військові.

Була версія, що зачепило і літаки. Та, можливо, їх перебазували.

Загалом у Кущевській дислокується 195 навчальна авіабаза, яка раніше була 797 навчальним авіаційним полком. Там росіяни готують як власних пілотів, так і іноземних. Наприклад, на цьому летовищі навчали іранських льотчиків на літаках Як-130. Вони, цілком імовірно, могли зазнати ушкоджень. А ще росіяни вчилися там керувати КАБами. Імовірно, на передовій зможуть трохи видихнути, оскільки в Кущевській було вражено ворожий склад із боєприпасами.