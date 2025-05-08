Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Россия строит новый масштабный завод в Сибири, чтобы увеличить производство взрывчатки для артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Все это российская армия использует в войне против Украины.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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