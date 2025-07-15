Усилия по модернизации указывают на возможные планы Москвы относительно российских ядерных сил на фоне высокой напряженности в Европе, вызванной войной России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Смотрите также Не оправились после "Паутины": в ISW раскрыли, как Россия пытается спасти остатки авиафлота

Что известно о российском строительстве ядерных баз?

Ведущие аналитики, которые изучают ядерные силы России говорят, что на снимках американской компании Planet Labs, которые были сделаны в мае и июне, видно новые сооружения, дорожные работы и модификации, а некоторые объекты быстро расширяются.

По данным издания, четыре европейские объекты включают Осиповичи, где расположена белорусская база боеприпасов, и Калининград, российский эксклав в Балтийском море.

Снимки спутников также зафиксировали активность на военно-морской базе "Гаджиево", расположенной вблизи Норвегии и Финляндии и архипелаге Новая Земля, разделяющей Баренцево и Карское моря.

Заметим, что первая база расположена в Осиповичах, а в 8 километрах к востоку от города расположена белорусская 1405-я база боеприпасов. По мнению аналитиков, там провели значительные работы по строительству ядерных хранилищ. К 21 мая этого года стало понятно, что в северном углу базы возведен новый объект с дополнительной охраной.

Одна вещь, которую они сделали, – это установили периметр, который состоит из трех слоев ограждения, причем средний слой является более усиленным,

– говорит директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

Вход в южном углу объекта закрыт, вероятно, для того, чтобы охранники могли осматривать грузовики, находясь вне зоны видимости спутников.

Кроме этого, Кристенсен обнаружил крытую разгрузочную рампу среди группы деревьев, которая, вероятно, ведет к бункеру для хранения боеголовок. На восточной стороне объекта можно увидеть массивную оранжевую антенну для управления и контроля.

Также там появилась главная дорога и большая платформа, ведущая к железной дороге. По словам Кристенсена, Россия, скорее всего, будет доставлять туда ядерные боеголовки по железной дороге, а не авиацией.

Кроме этого, сообщается о дополнительном объекте в самих Осиповичах. Вероятно, это база ракетных пусковых установок "Искандер".

Зато вторая база – "Гаджиево" в Мурманске. Это военно-морской склад, где размещены российские подводные лодки, которые способны запускать ядерные ракеты. Аналитикам известно, что там хранится ядерное оружие, поскольку спутники ранее фиксировали боеголовки на объекте. Именно здесь подводные лодки оснащаются межконтинентальными ракетами.

Стоит отметить, что до 28 мая 2025 года на этой базе построили по меньшей мере шесть новых зданий. Кристенсен предполагает, что эти сооружения могут быть гаражами с фронтальной загрузкой или местами хранения обычных ракет или ракет, которые еще не оснащены ядерными боеголовками.

Третья база расположена в западном Калининграде, граничащем с Литвой и Польшей. Это вероятное место хранения ядерного оружия, где установлен многослойный периметр. По мнению аналитиков, хранилище предназначено для хранения тактических ядерных боеприпасов.

Кроме того, в 5 километрах к юго-востоку от объекта расположена база специального ядерного подразделения. Там до ноября 2022 года переоборудовали бункер. Также появились несколько слоев нового ограждения, а до 14 июня 2025 года – небольшое здание.

Тогда как четвертая база – Камчатка. Там, вероятно, хранятся ядерные боеголовки. Надежный охранный периметр и уровень ухода за объектом указывают, что это бункер для хранения ядерного оружия. На флангах хранилища начали строить два новых здания и строительную площадку.

Пятая база расположена на архипелаге Новая Земля. В августе 2023 года там появилось большое новое здание. На новом фото Planet Labs видно, что строительство большого здания и других расширений базы до 6 июня 2025 года завершилось. Также аналитики заметили новые признаки расширения на участках тоннелей у опорной базы.

Отметим, что Россия также строит новый гарнизон в Кандалакше для размещения артиллерийской и инженерной бригад всего в 110 километрах от финской границы.

На модернизацию военной инфраструктуры в Мурманской области выделено около 460 миллионов евро, что является частью проекта укрепления присутствия вдоль северной границы с Финляндией.