Последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия начала возводить защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после украинской операции "Паутина" состоявшейся 1 июня, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Как Россия пытается спасти свою авиацию?
Украинская организация из открытых источников разведки Frontelligence Insight сообщила, что спутниковые снимки, сделаны 7 июля, показывают: на авиабазе Халино в Курской области российские войска построили примерно 10 укрепленных бункеров с земляным покрытием, 12 бетонных бункеров без земляного покрытия и 8 ангаров на перроне.
Спутниковые снимки от Planet Labs, сделанные 27 июня на той же авиабазе Халино, также демонстрируют укрепленные ангары, что подтверждает оценку Frontelligence.
Защитные сооружения на авиабазе Халино / Фото PlanetLabs
Frontelligence сообщила, что спутниковые снимки от 9 июля свидетельствуют о строительстве двух бетонных бункеров на авиабазе Саки в оккупированном Крыму. Также спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 7 июля, показывают бетонные укрытия для самолетов.
Укрепления на авиабазе Саки / Фото PlanetLabs
Впрочем, по данным Frontelligence, по состоянию на 9 июля на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму строительных работ не зафиксировано.
Также сообщается, что на авиабазах Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской области, которые были поражены во время операции "Паутина", на спутниковых снимках все еще видны обломки бомбардировщиков.
Российские чиновники и военные блогеры обвиняют руководство страны в неспособности защитить военную инфраструктуру от украинских атак дронами на протяжении всей полномасштабной войны.
Вероятно, Россия начала строительство защитных сооружений на авиабазах только после трех лет войны в ответ на операцию "Паутина",
– подытожили аналитики.
К слову, россияне также перемещают свои военные самолеты на отдаленные базы на Чукотке и Камчатке. На авиабазах Анадырь и Елизово резко возросло количество самолетов после операции "Паутина".