Напуганные россияне не смогли оправиться после того масштабного удара по своей авиации. Спутниковые снимки, которые получило в распоряжение издание NV, показывают, что оккупанты пытаются спасти остатки своих военных самолетов. Впрочем, продолжают действовать по старой схеме – чем дальше, тем лучше, передает 24 Канал.

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Что известно

Если раньше противник считал, что такие области, как Архангельская и Мурманская могут быть безопасным убежищем для стратегической авиации, то операция "Паутина" заставила его изменить свое мнение.

Теперь оккупанты решили забросить свои самолеты на наиболее возможное удаленное расстояние – на Чукотку и Камчатку.

Так, геолокационные кадры показали резкий рост количества самолетов на авиабазах Анадырь и Елизово – за более 6 – более 7 тысяч километров от Украины.

14 мая на авиабазе Анадырь было три самолета. Здесь нет постоянной стоянки для самолетов самолетов. Гражданские суда, прибывающие в Анадырь, сразу покидают его обратным рейсом. Однако уже 5 июня на авиабазе "Угольный" в Анадыре был замечен первый самолет-бомбардировщик. Впоследствии там появились еще два.

Справка: Анадырь – город-порт на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа.

Такая же ситуация и с авиабазой Елизово. Еще в мае и апреле на стоянках там не было ни одного самолета. Теперь там размещено сразу шесть бортов. Это по меньшей мере три борта стратегических бомбардировщиков Ту-160. Еще три – также военные самолеты, однако точную модель распознать сложно.

Справка: Елизово – административный центр Елизовского района Камчатского края.

Итак, только за 10 дней россияне увеличили количество военных самолетов на отдаленных авиабазах до не менее 9 бортов.