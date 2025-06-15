Налякані росіяни не змогли оговтатися після того масштабного удару по своїй авіації. Супутникові знімки, які отримало в розпорядження видання NV, показують, що окупанти намагаються врятувати залишки своїх військових літаків. Втім, продовжують діяти за старою схемою – чим далі, тим краще, передає 24 Канал.

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Що відомо

Якщо раніше противник вважав, що такі області, як Архангельська та Мурманська можуть бути безпечним притулком для стратегічної авіації, то операція "Павутина" змусила його змінити свою думку.

Тепер окупанти вирішили закинути свої літаки на найбільш можливу віддалену відстань – на Чукотку і Камчатку.

Так, геолокаційні кадри показали різке зростання кількості літаків на авіабазах Анадир та Єлізово – за понад 6 – понад 7 тисяч кілометрів від України.

14 травня на авіабазі Анадир було три літаки. Тут немає постійної стоянки для літаків літаків. Цивільні судна, що прибувають в Анадир, одразу залишають його зворотним рейсом. Однак вже 5 червня на авіабазі "Угольний" в Анадирі був помічений перший літак-бомбардувальник. Згодом там з'явилися ще два.

Довідка: Анадир – місто-порт на крайньому північному сході Росії, адміністративний центр Чукотського автономного округу.

Така сама ситуація і з авіабазою Єлізово. Ще у травні та квітні на стоянках там не було жодного літака. Тепер там розміщено одразу шість бортів. Це щонайменше три борти стратегічних бомбардувальників Ту-160. Ще три — також військові літаки, проте точну модель розпізнати складно.

Довідка: Єлізово – адміністративний центр Єлізовського району Камчатського краю.

Отже, лише за 10 днів росіяни збільшили кількість військових літаків на віддалених авіабазах до щонайменше 9 бортів.