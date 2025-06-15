Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники Financial Times. Издание отмечает, что удар по такой известной американской компании на территории Украины может вызвать резкую реакцию президента Дональда Трампа.

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Целенаправленный удар по американской компании в Украине

Специалисты, видевшие фото разрушений здания Boeing после атаки со стороны России, отмечают, что это был целенаправленный удар по американской аэрокосмической компании. Событие прокомментировали два сотрудника Boeing, трое украинских чиновников и глава Американской торговой палаты в Украине.

Одна из самых больших атак России по Киеву за время войны серьезно повредила здание, которым пользовалась компания. В помещении начался пожар, который тушили спасатели.

По словам представителя Boeing, для компании самой главной является безопасность сотрудников. К счастью, работники при обстреле не пострадали. В Украине в компании работают около 1000 человек, во время войны они работали в Киеве почти беспрепятственно.

Аэрокосмическая компания Boeing – одна из крупнейших в Украине. Деятельность американского предприятия нацелена на инжиниринг и техническую поддержку изделий.

Очевидное нападение на такую ​​известную американскую компанию на территории Украины и нанесенный ей ущерб может вызвать гнев президента Дональда Трампа,

– отметили журналисты.

В издании также высказали предположение, может ли этот удар свидетельствовать о расширении целей России для ударов теперь уже и на западные компании, связанные с оборонным и авиационным секторами Украины.

В начале 2025 года руководители Boeing встретились с представителями компании "Антонов" и министром обороны Украины. В ходе встречи обсудили новые общие проекты, такие как изготовление беспилотных систем и производство боеприпасов.