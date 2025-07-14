Останні супутникові знімки свідчать про те, що Росія почала зводити захисні споруди на деяких своїх авіабазах після української операції "Павутина" що відбулася 1 червня, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Як Росія намагається врятувати свою авіацію?

Українська організація з відкритих джерел розвідки Frontelligence Insight повідомила, що супутникові знімки, зроблені 7 липня, показують: на авіабазі Халіно в Курській області російські війська збудували приблизно 10 укріплених бункерів із земляним покриттям, 12 бетонних бункерів без земляного покриття та 8 ангарів на пероні.

Супутникові знімки від Planet Labs, зроблені 27 червня на тій же авіабазі Халіно, також демонструють укріплені ангари, що підтверджує оцінку Frontelligence.

Захисні споруди на авіабазі Халіно / Фото PlanetLabs

Frontelligence повідомила, що супутникові знімки від 9 липня свідчать про будівництво двох бетонних бункерів на авіабазі Саки в окупованому Криму. Також супутникові знімки Planet Labs, зроблені 7 липня, показують бетонні укриття для літаків.

Укріплення на авіабазі Саки / Фото PlanetLabs

Втім, за даними Frontelligence, станом на 9 липня на авіабазі Джанкой в окупованому Криму будівельних робіт не зафіксовано.

Також повідомляється, що на авіабазах Біла в Іркутській області та Оленья в Мурманській області, які були вражені під час операції "Павутина", на супутникових знімках все ще видно уламки бомбардувальників.

Російські чиновники та військові блогери звинувачують керівництво країни в нездатності захистити військову інфраструктуру від українських атак дронами протягом усієї повномасштабної війни.

Ймовірно, Росія почала будівництво захисних споруд на авіабазах лише після трьох років війни у відповідь на операцію "Павутина",

– підсумували аналітики.

До слова, росіяни також переміщують свої військові літаки на віддалені бази на Чукотці та Камчатці. На авіабазах Анадир та Єлізово різко зросла кількість літаків після операції "Павутина".