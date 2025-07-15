Зусилля із модернізації вказують на можливі плани Москви щодо російських ядерних сил на тлі високої напруженості у Європі, спричиненої війною Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Що відомо про російське будівництво ядерних баз?

Провідні аналітики, які вивчають ядерні сили Росії кажуть, що на знімках американської компанії Planet Labs, які були зроблені у травні та червні, видно нові споруди, дорожні роботи та модифікації, а деякі об’єкти швидко розширюються.

За даними видання, чотири європейські об’єкти включають Осиповичі, де розташована білоруська база боєприпасів, та Калінінград, російський ексклав у Балтійському морі.

Знімки супутників також зафіксували активність на військово-морській базі "Гаджиєво", розташованій поблизу Норвегії та Фінляндії та архіпелазі Нова Земля, що розділяє Баренцове і Карське моря.

Зауважимо, що перша база розташована в Осиповичах, а за 8 кілометрів на схід від міста розташована білоруська 1405-та база боєприпасів. На думку аналітиків, там провели значні роботи з будівництва ядерних сховищ. До 21 травня цього року стало зрозуміло, що у північному куті бази зведено новий об’єкт із додатковою охороною.

Одна річ, яку вони зробили, – це встановили периметр, який складається з трьох шарів огорожі, причому середній шар є більш посиленим,

– каже директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен.

Вхід у південному куті об’єкта закритий, ймовірно, для того, щоб охоронці могли оглядати вантажівки, перебуваючи поза зоною видимості супутників.

Окрім цього, Крістенсен виявив криту розвантажувальну рампу серед групи дерев, яка, ймовірно, веде до бункера для зберігання боєголовок. На східній стороні об’єкта можна побачити масивну помаранчеву антену для управління і контролю.

Також там з’явилася головна дорога та велика платформа, що веде до залізниці. За словами Крістенсена, Росія, швидше за все, доставлятиме туди ядерні боєголовки залізницею, а не авіацією.

Крім цього, повідомляється про додатковий об’єкт у самих Осиповичах. Ймовірно, це база ракетних пускових установок "Іскандер".

Натомість друга база – "Гаджиєво" у Мурманську. Це військово-морський склад, де розміщені російські підводні човни, які здатні запускати ядерні ракети. Аналітикам відомо, що там зберігається ядерна зброя, оскільки супутники раніше фіксували боєголовки на об’єкті. Саме тут підводні човни оснащуються міжконтинентальними ракетами.

Варто зазначити, що до 28 травня 2025 року на цій базі побудували щонайменше шість нових будівель. Крістенсен припускає, що ці споруди можуть бути гаражами із фронтальним завантаженням або місцями зберігання звичайних ракет чи ракет, які ще не оснащені ядерними боєголовками.

Третя база розташована у західному Калінінграді, що межує з Литвою і Польщею. Це ймовірне місце зберігання ядерної зброї, де встановлено багатошаровий периметр. На думку аналітиків, сховище призначене для зберігання тактичних ядерних боєприпасів.

Окрім того, за 5 кілометрів на південний схід від об’єкта розташована база спеціального ядерного підрозділу. Там до листопада 2022 року переобладнали бункер. Також з’явилися кілька шарів нової огорожі, а до 14 червня 2025 року – невелика будівля.

Тоді як четверта база – Камчатка. Там, ймовірно, зберігаються ядерні боєголовки. Надійний охоронний периметр і рівень догляду за об’єктом вказують, що це бункер для зберігання ядерної зброї. На флангах сховища почали будувати дві нові будівлі та будівельний майданчик.

П’ята база розташована на архіпелазі Нова Земля. У серпні 2023 року там з’явилась велика нова будівля. На новому фото Planet Labs видно, що будівництво великої будівлі та інших розширень бази до 6 червня 2025 року завершилося. Також аналітики помітили нові ознаки розширення на ділянках тунелів біля опорної бази.

Зазначимо, що Росія також будує новий гарнізон у Кандалакші для розміщення артилерійської та інженерної бригад лише за 110 кілометрів від фінського кордону.

На модернізацію військової інфраструктури у Мурманській області виділено близько 460 мільйонів євро, що є частиною проєкту зміцнення присутності вздовж північного кордону з Фінляндією.