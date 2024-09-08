Сезон штормов внесет коррективы, – Плетенчук о сооружении, которое враг строит возле Крымского моста

Сооружение, которое российские захватчики пытаются построить возле Крымского моста, не выглядит фундаментальным. Оно может быть повреждено в сезон штормов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ. Дмитрий Плетенчук сказал, какой может быть цель создания агрессором этого сооружения, передает 24 Канал.

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Оккупанты строят сооружение возле Крымского моста

Выглядит это немного странно, особенно учитывая, что конструкция не выглядит фундаментально, как так называемый Крымский мост. И возникает вопрос, – зачем было сооружать такое большое одоробло так сложно и так долго. В любом случае сезон штормов может внести свои коррективы и, вероятнее всего, внесет,

– подчеркнул Плетенчук.

Также представитель ВМС отметил, что целью создания оккупантами этого сооружения может быть как попытка обеспечить безопасность так называемого Крымского моста, так и намерение продублировать его.

Заметим, накануне Дмитрий Плетенчук рассказывал, что захватчики плотно "запаковывают" Крымский мост. Туда отовсюду стягивают ПВО, в частности, выставочные образцы.