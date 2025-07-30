Россия активно разрабатывает морские дроны. Очевидно, что с их помощью она будет совершать террор в Черном море.

Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что россияне учатся у нас применению морских дронов.

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Чему Россия научилась у Украины?

Ткачук отметил, что на войне враги учатся друг у друга. Не надо говорить с улыбкой, что россияне используют какие-то барьеры для танков, защитные сетки от дронов. У них надо учиться лучшему. Так же они у нас учатся дроновой работе в Черном море.

Они проиграли бой за Черное море и теперь хотят это исправлять. У нас есть хороший аналог Magura, который использует ГУР, и нам надо инвестировать больше в производство именно такого дрона. Он очень эффективен в Черном море. Дрон Sea Baby также может делать серьезную работу и адаптироваться,

– отметил офицер ВСУ.

Он продолжил, что надо не останавливаться. Не просто использовать новинки, а развивать их. Пока мы опережаем врага. Мы всегда должны быть на шаг впереди, тогда мы будем доминировать. Если мы остановимся, враг нас обгонит.

Насколько российские морские дроны опасны?

По словам политолога, россияне хотят захватить Одесскую область. Для этого им надо сначала сделать хаос в Черном море, ведь Украина контролирует его западную часть. Вдоль побережья Румынии и Болгарии мы можем выплывать к Босфору и налаживать нашу экономику.

"Если россияне смогут этими дронами терроризировать гражданские суда, а они будут это делать, потому что это варвары, то мы должны эту информацию активно доносить до европейцев. Показывать, что это реальная опасность для всего мира, потому что это угроза голода в странах третьего мира, Африки, куда мы экспортируем наше зерно", – подчеркнул Ткачук.

Он добавил, что важно коммуницировать с миром относительно этих российских дронов. И нам, и НАТО надо усиливать оборону Черного моря, потому что в этом заинтересованы и Румыния, и Турция, и вообще западный мир.