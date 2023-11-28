Как ЕС закрывал глаза на "орбанизм" в Европе

27 ноября венгерский премьер в очередной раз сказал о "невозможности победить Россию". Другие стандартные тезисы Виктора Орбана: "Украину нельзя принимать в Евросоюз", "Санкции против России только вредят", "Нужно прекратить военную помощь Украине".

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Это все он повторяет регулярно. Хотя, возможно, он просто хочет получить какую-то резкую реакцию со стороны Украины, чтобы потом именно этим объяснять свою антиукраинскую позицию. Но это уже не работает, потому что Орбан на самом деле у нас всем изрядно надоел.

Однако фактом является то, что "орбанизм" ставит наконец ребром вопрос о порядке принятия решений в ЕС и о переходе от консенсусного голосования по важнейшим вопросам к квалифицированному большинству. Это сделает невозможным для одного государства возможность блокирования решений в целом.

Это правильно, потому что функционирование в пределах одной системы требует необходимости жить по определенным общим правилам. Любое дотационное государство не должно диктовать свою волю другим. Хотя, конечно, реформы эти завершатся не очень скоро, а Орбан здесь и сейчас мешает Украине.

В то же время, не стоит проводить прямые аналогии между Орбаном и другими популистами современной Европы, чьи позиции сейчас существенно усиливаются в электоральном плане. Орбану в свое время дали закрепиться у власти, дали построить посреди ЕС механизм антиевропейской пропаганды, дали "нарезать" избирательные округа так, чтобы постоянно иметь большинство в парламенте. Далее – построить весь этот "орбанизм", долгое время закрывая на него глаза.

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Это тоже один важный урок для ЕС. Следить за "уровнем демократии" нужно не только в Украине, но и у себя самих. Ведь терпеть больше десятилетия издевательства над демократией посреди ЕС, продолжая финансировать это издевательство – это максимально интересный и поучительный кейс.

Исторический саммит, но не сейчас

Что касается декабрьского саммита ЕС, перед которым так активизировались "орбаны" и всевозможные "жан-клоды юнкеры", то он, очевидно, действительно будет значимым. Иначе зачем России светить всю свою агентуру? Но значимым с исторической точки зрения. То есть, возможно, историки будущего будут как-то отмечать эту дату и даже выделять какие-то очередные периоды, но мы в Украине эту значимость вряд ли почувствуем.

Приглашение к переговорам о вступлении в ЕС еще несколько лет назад вызвало бы кучу эмоций у украинцев. Однако сейчас всех больше интересует, как ЕС планирует решать вопрос снарядов для ВСУ, которые они пообещали, а сейчас "не могут выполнить". Переговоры все равно будут касаться достаточно отдаленной перспективы, ведь Украину будет ждать длительный период бюрократии, законотворчества, встреч дипломатов, межгосударственных переговоров, на которых снова вылезет все "добро" от наших соседей. Даже от тех, от которых мы ничего подобного не ждали.

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В этом особенность истории, которая творится на наших глазах. То, что что-то историческое, все могут понять только потом, только со временем. Сейчас же вопрос практического отодвигает на задний план все то, что было чрезвычайно значимым в мирный период.

Что конкретно нас будет ждать? Перед саммитом будет много "зрады": не приняли, не поддержали, Орбан заблокировал и т.д. Однако вряд ли подобные эмоциональные качели кого-то удивят. Затем будет снова принято "взвешенное решение", что "принципиально все за, но есть нюансы". Затем последует решение всех этих "нюансов". Но главное не это.

Главным индикатором принятия решений может и должно быть обеспечение их материальным подкреплением – чем больше оружия и другой помощи, более весомыми сами европейцы считают европейские перспективы для Украины. Собственно, за этим и следим.