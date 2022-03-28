Российские фейки в сети

Накануне через российские ресурсы в украинский сегмент был заброшен видео-фейк демонстрирующий, якобы, издевательства над пленными российскими оккупантами ВСУ. Якобы украинские военные пытали россиян, простреливали им ноги и т.д.

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К сожалению, это фейковое видео очень быстро распространили многие украинские горе-патриоты, у которых, к сожалению и раньше не хватало критического мышления, а сейчас, к ещё большему сожалению, оно отключилось и подавно и они не заметили очевидную гибридную инсценировку происходящего.

Между тем, внимательные журналисты заметили огромное количество моментов, подтверждающих инсценировку драмы на видео, а не реалистичность происходящего.

Теперь же, такой пропагандистский ресурс как URA.RU, известный распространением огромного количества антиукраинских фейков, сообщает о том, что в Мариуполе было найдено тело девушки с вырезанной на ней свастикой. И, конечно же, девушку пытали “палачи” Азова!

Новый фейк российской пропаганды / скриншот

Цель фейков

Я не буду говорить об абсурдности изображённого на видео, а лишь отмечу, что даже сам комментатор не смог толком сказать, свастику вырезали или выжгли? Если выжгли, то это же какое орудие для пыток следовало отлить и спаять, да и у ожога несколько иная цветовая гамма. А если вырезали, то опять-таки, как ровно, прямо под линеечку.

Очередная инсценировка, не первая и не последняя. И таких будет очень много, ведь для российской пропаганды очень важно дискредитировать ВСУ не только на локальном уровне, но и на международном.

И если российским СМИ уже никто на Западе не верит, то именно задействование западных, для распространения этой ереси, попадает под их план действий. Причём, как и недавнее видео с "пленными", нынешнее, могут распространить даже СМИ не лояльные России, испытывающие врождённое неприятие на подобного рода насилие. И именно на такую реакцию российская гибридная пропаганда будет делать главную ставку.

Будьте бдительны! Причём, абсолютно все.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: