Російські фейки у мережі

Напередодні через російські ресурси в український сегмент було закинуто фейкове відео, що нібито демонструє знущання над полоненими російськими окупантами ЗСУ. Нібито українські військові катували росіян, прострілювали їм ноги тощо.

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На жаль, це фейкове відео дуже швидко поширили багато українських горепатріотів, у яких, на жаль і раніше не вистачало критичного мислення, а зараз, на жаль, воно відключилося і поготів і вони не помітили очевидну гібридну інсценізацію того, що відбувається.

Тим часом, уважні журналісти помітили величезну кількість моментів, що підтверджують інсценування драми на відео, а не реалістичність того, що відбувається.

Нині ж такий пропагандистський ресурс як URA.RU, відомий поширенням величезної кількості антиукраїнських фейків, повідомляє про те, що в Маріуполі було знайдено тіло дівчини з вирізаною на ній свастикою. І, звичайно, дівчину катували "кати" Азова!

Новий фейк російської пропаганди / скриншот

Яка мета фейків

Я не говоритиму про абсурдність зображеного на відео, а лише зазначу, що навіть сам коментатор не зміг до пуття сказати, свастику вирізали чи випалили?

Якщо випалили, то це ж знаряддя для тортур слід було відлити і спаяти, та й у опіку трохи інша колірна гама. А якщо вирізали, то знову ж таки, як рівно, прямо під лінійку.

Чергове інсценування, не перше і не останнє.

І таких буде дуже багато, адже для російської пропаганди дуже важливо дискредитувати ЗСУ не лише на локальному рівні, а й на міжнародному.

І якщо російським ЗМІ вже ніхто на Заході не вірить, то саме задіяння західних, для розповсюдження цієї брехні, потрапляє під їхній план дій.

Причому, як і недавнє відео з "полоненими", нинішнє, можуть поширити навіть ЗМІ не лояльні Росії, які мають вроджене неприйняття насильства. І саме на таку реакцію російська гібридна пропаганда робитиме головну ставку.

Будьте пильні! Абсолютно всі.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: