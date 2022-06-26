Дурная слава дикой России

Главнокомандующий Финляндии заявил, что его страна десятилетиями готовится к вероятному нападению России и вдруг что – готовы воевать даже без НАТО.

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Глава Мюнхенской конференции безопасности назвал Дмитрия Медведева клоуном.



Медведев заслуженно заработал себе в мире репутацию клоуна / Фото Getty Images

Будь они не недоумками и не клоунами, уже давно заметили бы, что война против Украины принесла им имидж недоумков и клоунов и ничего больше.

Достойно внимания – Путин снова собирает Совбез РФ, как и перед полномасштабным вторжением в Украину: смотрите видео