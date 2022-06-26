Дурна слава дикої Росії

Головнокомандувач Фінляндії заявив, що його країна десятиліттями готується до ймовірного нападу Росії й раптом що – готові воювати навіть без НАТО.

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Голова Мюнхенської безпекової конференції назвав Дмітрія Медведєва клоуном.



Медведєв заслужено заробив собі у світі репутацію клоуна / Фото Getty Images

Були б вони не недоумками і не клоунами, вже давно помітили б, що війна проти України принесла їм імідж недоумків і клоунів й нічого більше.

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