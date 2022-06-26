Дурна слава дикої Росії
До теми Росія розсиплеться на друзки, якщо в неї забрати 4 українських "кристражі"
Голова Мюнхенської безпекової конференції назвав Дмітрія Медведєва клоуном.
Медведєв заслужено заробив собі у світі репутацію клоуна / Фото Getty Images
Були б вони не недоумками і не клоунами, вже давно помітили б, що війна проти України принесла їм імідж недоумків і клоунів й нічого більше.
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