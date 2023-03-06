Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, соратник Путина Олег Дерипаска признал, что у России могут закончиться деньги в следующем году.

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Россия в тупике

Игорь Эйдман отметил, что если уж соратники Путина говорят о катастрофической ситуации с российской экономикой, значит, дела действительно плохие. Ситуация может быть не такой плохой, если в Россию придут иностранные инвесторы, но этого точно не произойдет в ближайшее время, потому что сейчас наоборот, все пытаются вывести оттуда деньги.

В нынешней ситуации в России иностранные инвесторы могут прийти только в одном случае – на Abrams и других танках и бронетранспортерах. Никто в здравом уме не будет сейчас вкладывать средства в Россию, все наоборот выводят их,

– сказал Эйдман.

Политолог уверен, что даже российские "друзья" Индия и Китай с радостью покупают дешевую российскую нефть и газ, но деньги они вкладывать в Россию не будут.

Дело не только в деньгах, но и в экономике

Игорь Эйдман рассказал, что для того, чтобы вести войну такого масштаба, экономика страны-агрессорки должна быть тотально милитаризирована, как во время Второй мировой войны, когда практически все были вовлечены в производство оружия и снарядов для войны.

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Политолог считает, что Путин и его свита не способны перестроить российскую экономику под нужды войны.

Мы уже видим, что им не хватает снарядов, они там уже кричат, психируют всякие Пригожины и делят друг с другом последнюю болванку. Может и не последнюю, но все равно им не хватает, а дальше этот снарядный голод будет только усиливаться,

– отметил Эйдман.

Социолог убежден, что проблема нехватки снарядов будет и дальше распространяться в России, а вот у Украины такой проблемы не будет, поскольку ей помогает целая коалиция стран, в то время как Россия остается сама с этой проблемой.

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