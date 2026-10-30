Россия терроризирует Киев: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Россия атаковала Киев / Getty Images (иллюстративное изображение)
В пятницу, 30 октября, Россия запустила реактивные БПЛА на Киев. Страна-агрессорка нанесла удар по объекту критической инфраструктуры.
В некоторых районах исчез свет. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Что известно о последствиях атаки?
Вечером 30 октября Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Киеве. Около 22:03 раздались взрывы.
Впоследствии в части районов города после взрывов исчез свет. Кличко написал, что в Шевченковском районе повреждено остекление в 14-этажном жилом доме на уровне 6-7 этажей. Пожара нет.
Экстренные службы направляются на место.
Напомним, что страна-агрессорка постоянно бьет по мирным городам. Вечером 29 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате обстрела обесточена часть потребителей города и его близлежащих районов.
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