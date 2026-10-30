Росія тероризує Київ: є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури

У деяких районах зникло світло. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Adv

популярні відео

Що відомо про наслідки атаки?

Ввечері 30 жовтня Росія атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Києві. Близько 22:03 пролунали вибухи.

Згодом у частині районів міста після вибухів зникло світло. Кличко написав, що у Шевченківському районі пошкоджене скління в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів. Пожежі немає.

Екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо, що країна-агресорка постійно б'є по мирних містах. Увечері 29 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу знеструмлена частина споживачів міста та його прилеглих районів.