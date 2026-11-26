Об стремительном падении платежеспособности семей и обнищании населения в России рассказал 24 Каналу экономист Владимир Милов. По его словам, Кремль уже длительное время выводит ресурсы из школ и больниц для покрытия военных нужд и расходов на контракты.

Adv

популярные видео

Почему россияне оказались в кредитной ловушке

В результате этого подавляющее большинство жителей российских регионов сегодня может позволить себе лишь базовые расходы на питание и самую простую одежду.

С этим постоянным ростом коммунальных платежей, которые тоже зашкаливают и являются важным фактором инфляции, мы видим, что свободных денег у значительной части населения просто не остается. Есть богатый слой населения, который зарабатывает на войне, но это в пределах четверти населения. Условно 60–70 % россиян говорят, что их материальное положение заметно ухудшается– отметил Владимир Милов.

Одной из самых серьезных угроз для общества стала тотальная закредитованность населения. Российский Центробанк был вынужден ввести жесткие ограничения на выдачу новых кредитов людям с критической долговой нагрузкой, которые тратят на регулярные платежи более 50% или даже более 80% своего ежемесячного заработка.

Реклама

13% сегодня – это проблемные долги, которые либо вообще не обслуживаются, либо находятся на грани этого. Это большая цифра, ведь кризисным порогом считается 10%, и этот показатель неуклонно растет. Поэтому положение у людей хреновое. Дальнейшее сокращение социальных выплат будет только усугублять ситуацию– подчеркнул экономист.

Он отметил, что большинство российских граждан уже осознает непосредственную связь между войной против Украины и падением уровня жизни, стремясь к скорейшему прекращению боевых действий. Открытым уличным протестам пока мешают масштабные репрессии и страх арестов, однако нарастание глухого недовольства уже отчетливо заметно в обсуждениях на региональных форумах.

Ранее в Госдуме окончательно утвердили трехлетний бюджет, в котором заложили рекордные расходы на оборону , одновременно сократив финансирование социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и медицины.

Экономист Владимир Милов о новом бюджете России: видео