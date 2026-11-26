Про стрімке падіння платоспроможності родин та зубожіння населення в Росії розповів 24 Каналу економіст Володимир Мілов. За його словами, Кремль тривалий час викачує ресурси зі шкіл та лікарень для покриття військових потреб і витрат на контракти.

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Чому росіяни опинилися в кредитній пастці

Унаслідок цього переважна більшість жителів російських регіонів сьогодні може дозволити собі лише базові витрати на харчування та найпростіший одяг.

З цим постійним зростанням комунальних платежів, які теж зашкалюють і є важливим фактором інфляції, ми бачимо, що вільних грошей у значної частини населення просто не залишається. Є багатий прошарок, який заробляє на війні, але це в межах чверті населення. Умовно 60 – 70% росіян кажуть, що їхнє матеріальне становище помітно погіршується– зазначив Володимир Мілов.

Однією з найглибших загроз для суспільства стала тотальна закредитованість населення. Російський Центробанк був змушений запровадити жорсткі обмеження на видачу нових позик людям із критичним борговим навантаженням, які віддають на регулярні платежі понад 50% або навіть понад 80% щомісячного заробітку.

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13% сьогодні – це проблемні борги, які або взагалі не обслуговуються, або перебувають на межі цього. Це велика цифра, адже кризовим порогом вважається 10%, і цей показник невпинно росте. Тому становище у людей хренове. Подальше зрізання соціальних виплат це лише посилюватиме– підкреслив економіст.

Він зазначив, що більшість російських громадян уже усвідомлює безпосередній зв'язок між війною проти України та падінням рівня життя, прагнучи якнайшвидшого припинення бойових дій. Відкритим вуличним протестам наразі заважають масштабні репресії та страх арештів, однак наростання глухого невдоволення вже виразно помітне в обговореннях на регіональних форумах.

Раніше у Держдумі остаточно затвердили трирічний бюджет, у якому заклали рекордні витрати на оборону, водночас скоротивши фінансування соціальної сфери, житлово-комунального господарства та медицини.

Економіст Володимир Мілов про новий бюджет Росії: відео