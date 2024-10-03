По мнению политолога Валентина Гладких, которое он высказал 24 Каналу, даже если эта информация вызовет возмущение или раздражение у широких слоев российского населения, это никак не повлияет на ситуацию в России. Там нет политических механизмов для того, чтобы реализовать это возмущение и заставить российские власти отреагировать.

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Нейтрализует дополнительный раздражитель

В то же время значительно опаснее для внутриполитической стабильности в России является не финансирование военных расходов, а необходимость проводить всеобщую мобилизацию.

Кремль сознательно нейтрализует дополнительный раздражитель, замалчивая расходы на войну. Это может быть одним из многих факторов, которые все вместе способны возмутить ситуацию в России,

– отметил он.

Например, есть недовольство результатами войны, плюс недовольство успешной операцией ВСУ в Курской области, плюс очередные прилеты дронов, далее – ухудшение социально-экономической ситуации, общая мобилизация, рост расходов на войну и финансирование путинской администрации.

Отдельно это якобы мелкие факторы, а вместе они будут иметь кумулятивный эффект, и все это напряжение может взорваться,

– предположил

Также, по его словам, есть определенная эрозия в исполнительной вертикали российской власти, где также нарастает недовольство режимом Путина. Так же как и среди олигархата, силовиков, военных. Между ними возникает конкуренция и взаимное возмущение.

В России формируется взрывоопасная среда. Какой фактор станет фатальным, никто не может предсказать. Однако в том, что коллапс системы неизбежен, мало кто сомневается,

– добавил Валентин Гладких.

Обратите внимание! Россия в 2025 году увеличит расходы на оборону. Российское правительство планирует потратить 13,2 триллиона рублей (около 140 миллиардов долларов). Это больше, чем 10,4 триллиона рублей (около 110 миллиардов долларов), которые были запланированы на 2024 год. В то же время Кремль боится, что такие огромные расходы на войну будут негативно восприняты россиянами. Поэтому он разослал российским СМИ и пропагандистам указания игнорировать информацию об этом. В то же время Кремль "рекомендует" им рассказывать о "выплатах военнослужащим и о поддержке членов их семей".