Аналитики уверены, что это ослабит способность России поддерживать сложные оборонные операции. Также это отразится на дальнейших намерениях россиян.

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На что повлияет нехватка пехоты в российской армии

Российское военное командование продолжает увеличивать относительно элитные российские ВДВ, разворачивая их для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений.

Так, геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, свидетельствуют о том, что российское военное командование развернуло подразделения российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) для усиления российских позиций вблизи Роботиного. Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что их, вероятно, перебросили из района Кременной Луганской области.

ISW ранее наблюдал, что элементы почти всех российских формирований ВДВ действуют в районах, где украинские силы проводят контрнаступательные операции, и эта боковая передислокация дополнительно свидетельствует о том, что российские силы могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков линии фронта,

– говорят аналитики.

Они также объясняют, что Россия ранее уже перебросила 7-ю гвардейскую горную дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки вражеской обороны в восточной и западной Запорожской областях, а другие силы ВДВ – из Луганщины для обороны от украинских контрнаступлений на флангах Бахмута.

В ISW объясняют, что российское военное командование постоянно полагалось на формирование ВДВ и как наступательную, и как оборонительную силу. Именно они, полагают, могли деградировать с высокого оперативного темпа.

"Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность России поддерживать сложные оборонные операции и почти наверняка помешает любому намерению России восстановить масштабные наступательные операции, которые в основном полагаются на относительно элитную пехоту, которой России сейчас не хватает", – сказали аналитики.

Что говорят о фронте в ISW