В России разворовывают ресурсы, направленные на информационную войну

Журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко заявил, что враг проигрывает войну в информационном пространстве, сообщает 24 канал.

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Он рассказал, что Россия израсходовала огромные ресурсы для пропаганды и создания нужной для них картинки.

"Но они не достигают своей цели", – заявил журналист.

Лещенко отметил, что ресурсы, выделенные на информационную войну, в России разворовываются исполнителями.

В то же время исполнители, чтобы создать иллюзию, что деньги направлены на достижение целей, взломали несколько украинских сайтов местных общин на Западной Украине.

На них они рассказывали якобы украинские власти "капитулировали". Это ложь!

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