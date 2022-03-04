У Росії розкрадають ресурси, спрямовані на інформаційну війну

Журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко заявив, що ворог програє війну на інформаційному просторі, повідомляє 24 канал.

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Він розповів, що Росія витратила величезні ресурси для пропаганди та створення потрібної для них картинки.

"Але вони не досягають своєї мети", – заявив журналіст.

Лещенко зазначив, що ресурси, виділені на інформаційну війну, у Росії розкрадаються виконавцями.

Натомість виконавці, щоб створити ілюзію, що гроші спрямовані на досягнення цілей, зламали декілька українських сайтів місцевих громад на західній Україні.

У них вони розповідали начебто українська влада "капітулювала". Це брехня!

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