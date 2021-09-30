Россия требует отдать 350 метров территории Украины, – в ТКГ рассказали о заявлениях оккупантов
Источник:24 канал
Представители оккупантов в Трехсторонней контактной группе блокируют решения вопроса контрольно-пропускных пунктов на границе. В частности требуют отдать часть украинской территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом.
Для этого та сторона проявляет чудеса креативности, придумывая различные поводы. Об этом в эфире 24 каналу рассказал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
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Гармаш: Вопрос открытия КПВВ в Золотом снова на паузе
Он вспомнил, до этого представители оккупантов заявляли, что Украина якобы не давала им гарантии безопасности. Впоследствии они изменили свою позицию. Мол, все получили и их это устраивает. Но во время последнего заседания ТКГ от них прозвучало: "Мы приветствуем гарантии безопасности, но не подтверждаем".
По словам журналиста, та сторона считает, что якобы наша страна неправильно определила точку нуля – место, с которого начинается контроль сторон над "серой зоной".
Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Поэтому этот вопрос снова остается на паузе и пока никак не решается,
– подчеркнул представитель Донецка в ТКГ.
Что такое "серая зона" на Донбассе?Источник: "Украинская правда"
Это нейтральная территория по обе стороны линии фронта. Понятие появилось в 2014 году после подписания минских соглашений. Кроме этого, есть перечень населенных пунктов, по которым проходит линия разграничения, и которые расположены в "серой зоне". Юридически все они подконтрольны Украине.
Не вижу смысла идти на такие уступки, – Гармаш
Гармаш предположил, что решение об открытии КПВВ в Золотом будет приниматься на высшем политическом уровне. Однако добавил, что не видит смысла идти на такие уступки. Ведь удовлетворив одно требование оккупантов, появятся и другие.
Например, та сторона может открыть КПВВ, а на следующий день – закрыть. Однако Украина назад линию нуля не вернет.
"Каждый метр нашей территории омытый кровью наших военных. Я считаю, что отдавать ее им нужно и нецелесообразно", – подытожил член украинской делегации в ТКГ.
Гармаш рассказал о новых требованиях представителей оккупантов в ТКГ: смотрите видео
Ситуация на оккупированных территориях: последние новости
- Представители ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации на оккупированном Донбассе. По их данным, такого не было с июля 2020 года.
- В частности возросло количество нарушений режима прекращения огня. В сентябре ежедневно наблюдатели фиксировали в среднем 250 обстрелов. Также увеличилось количество жертв среди гражданского населения.
- Кроме этого, Россия блокирует работу представителей ОБСЕ. Боевики ограничивают их передвижение, глушат беспилотники, а наблюдателей выгоняют из своих пунктов пропуска на границе, граничащих с ОРДЛО.