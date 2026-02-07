Зеленский прокомментировал требования России признать Крым российским

Президент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться на договоренности, которые тем или иным образом могут касаться изменения статуса временного оккупированного Крыма, выступая против вознаграждения России.

По его мнению, не это должно стать результатом российских преступлений против Украины. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.

Что заявил Зеленский о Крыме?

Украинский президент объяснил, что, по его мнению, Москва, требуя официально признать оккупированный полуостров российским, вероятно, подает сигнал Соединенным Штатам, понимая, что Украина на это не согласится.

По его словам, государство не будет поддерживать никаких договоренностей, которые противоречат Конституции или законодательству Украины. Владимир Зеленский добавил, что даже возможные компромиссы должны быть справедливыми.

Мы просто передаем сигнал, что все стороны должны договориться о достойном и надежном окончании войны, которое не создает новых рисков войны из-за вознаграждения для агрессора. Мы просто говорим, что если кто-то хочет о нас решить те вопросы, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству, то таких договоренностей Украина поддерживать не будет,

– сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неизменно стремится к завершению войны. Он подчеркнул, что возможные компромиссы должны быть справедливыми и приемлемыми для украинского общества и партнеров.

Также глава государства отметил, что даже если договоренности между США и Россией напрямую не касаются Украины, они не должны затрагивать ее национальные интересы или приниматься вопреки интересам украинцев.

Какова позиция Украины относительно оккупированных территорий?