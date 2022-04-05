Россия требует у Википедии удалить правду о военных преступлениях в Украине

В Роскомнадзоре считают, что россиянам не нужно знать правду. Они неоднократно угрожали заблокировать онлайн-энциклопедию "Википедия".

По их словам, сайт якобы ошибочно освещает "спецоперацию" в Украине. Сейчас РФ требует у Википедии удалить правду о военных преступлениях, совершенных в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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У Роскомнадзора есть претензии к содержанию 5 материалов из-за закона РФ "о фейках":

"Битва за Киев"; "Военные преступления в период вторжения России в Украину"; "Обстрел больницы в Мариуполе"; "Разрушение Мариупольского театра"; "Резня в Буче".

Требуют удалить информацию, но какую именно – не сообщают,

– отметили в сообществе.

Так что, кажется, россиянам скоро и "Википедию" заблокируют.

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