Россия требует у Википедии удалить правду о военных преступлениях в Украине
5 апреля 2022 , 13:48Читати новину українською
В Роскомнадзоре считают, что россиянам не нужно знать правду. Они неоднократно угрожали заблокировать онлайн-энциклопедию "Википедия".
По их словам, сайт якобы ошибочно освещает "спецоперацию" в Украине. Сейчас РФ требует у Википедии удалить правду о военных преступлениях, совершенных в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
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У Роскомнадзора есть претензии к содержанию 5 материалов из-за закона РФ "о фейках":
- "Битва за Киев";
- "Военные преступления в период вторжения России в Украину";
- "Обстрел больницы в Мариуполе";
- "Разрушение Мариупольского театра";
- "Резня в Буче".
Требуют удалить информацию, но какую именно – не сообщают,
– отметили в сообществе.
Так что, кажется, россиянам скоро и "Википедию" заблокируют.