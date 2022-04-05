Россия требует у Википедии удалить правду о военных преступлениях в Украине

5 апреля 2022 , 13:48
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Источник:

телеграм Центра противодействия дезинформации

В Роскомнадзоре считают, что россиянам не нужно знать правду. Они неоднократно угрожали заблокировать онлайн-энциклопедию "Википедия".

По их словам, сайт якобы ошибочно освещает "спецоперацию" в Украине. Сейчас РФ требует у Википедии удалить правду о военных преступлениях, совершенных в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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У Роскомнадзора есть претензии к содержанию 5 материалов из-за закона РФ "о фейках":

  1. "Битва за Киев";
  2. "Военные преступления в период вторжения России в Украину";
  3. "Обстрел больницы в Мариуполе";
  4. "Разрушение Мариупольского театра";
  5. "Резня в Буче".

Требуют удалить информацию, но какую именно – не сообщают,
– отметили в сообществе.

Так что, кажется, россиянам скоро и "Википедию" заблокируют.

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Автор: Марта Касіянчук