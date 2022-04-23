Об этом в своем телеграме вечером 23 апреля сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Он сообщил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Поэтому, к сожалению, вероятно, количество жертв среди гражданского населения может оказаться больше.

Россия убивает гражданских! Всех преступников ждет наказание,

– написал в телеграме Кириленко.

По информации главы Донецкой ОВА, 23 апреля россияне убили еще четырех мирных жителей Донбасса:

в Коровьем Яру – 2;

в Ямполе – 1;

в Новоселовке – 1.

Кроме того, в результате жестоких действий оккупантов в Донецкой области только за 23 апреля ранения получили еще 9 человек.



Россияне убили и ранили украинцев в Донецкой области / Карта Донецкой ОВА