Про це у своєму телеграмі ввечері 23 квітня повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Він повідомив, що наразі неможливо встанвоити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Тому, на жаль, ймовірно, кількість жертв серед цивільного населення може виявитись більшою.

Росія вбиває цивільних! На всіх злочинців чекає кара,

– написав у телеграмі Кириленко.

За інформацією очільника Донецької ОВА, 23 квітня росіяни вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини:

у Коровиному Яру – 2;

у Ямполі – 1;

у Новоселівці – 1.

Крім того, внаслідок жорстоких дій окупантів на Донеччині лише за 23 квітня поранення отримали ще 9 людей.



Росіяни вбили та поранили українців на Донеччині / Карта Донецької ОВА